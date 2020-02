Sebastien Loebile sai Montes saatuslikuks vana reegli järgimine

Kuigi klass on igavene, pole aastaid rallimaailma valitsenud Loeb enam sellel tasemel, mis kunagi. Oma jälje on jätnud ka kõrgemast sarjast võetud paus.

Veidi iroonilisel kombel oli aga prantslase metsik kogemustepagas see, mis talle viimasel päeval saatuslikuks sai. «Mul on juba Citroeni päevilt olnud siin reegel, et kui ma Montes rehvivalikus kahtlen, siis kaldun alati pehmema, mitte kõvema segu poole. Arvan, et see oli esimene kord, kui see reegel ei töötanud,» vahendab Autohebdo üheksakordse ilmameistri sõnu.