Esapekka Lappi: on frustreeriv, et me ei suuda teiste tempos püsida

«Meie jaoks oli see võrdlemisi stabiilne päev. See on küll frustreeriv, et meil ei õnnestu eesotsas kihutavate meeste tempos püsida, kuid oleme siis lihtsalt rahul sellega, et oleme lihtsurelikest parimad,» sõnas viiendal kohal päeva lõpetanud Lappi, kes jääb Eflyn Evansist maha 20,9 sekundiga. Kohe tema selja tagant leiab hooaja avaetapil Monte Carlos võidutsenud Thierru Neuville'i.

«Mu pingutan tõesti kõigest väest ning käisin kaks korda ka peaaegu kraavis ära, mistõttu kaotasid nii veel mõned sekundid. Leian, et meil on võimalik juurde panna. Kui teeme auto juures väikeseid muudatusi, siis võib meie kiirus homme isegi parem olla. Üritame lihtsalt edasi suruda,» vahendab M-Spordi pressiteenistus soomlase mõtteid.

Suninen on veel konkurentsi jäänud tiimisõitjatest viimasel, kaheksandal kohal. Temast nigelamat hoogu näitas avapäeval WRC-masinaga vaid jaapanlane Takamoto Katsuta.

«Tingimused olid väga väljakutsuvad, kuna teedel on palju kruusa, mis muudab pidamise raskeks. Me ei näidanud seda kiirust, mida tahtsime, ning see on kindlasti midagi, mille kallal peame tööd tegema. Samas, aeglastes lõikudes oli meie tempo palja parem,» lausus Suninen.

Tiimipealik Richard Millener andis samuti mõista, et fakt, et M-Sport ei räägi praegu kõrgemate kohtade jagamisel kaasa, on kergelt pettumustvalmistav. «Esiviisik on väga tihedalt koos ning neid lahutab kõigest 20 sekundit. Me polnud täna kõige konkurentsivõimelisemad, kuid meil ei jäänud ka palju puudu – Esapekkat lahutab poodiumikohast kõigest 6,6 sekundit.

Aeglastes sektsioonides on meil kiirus olemas, kuid peame veel vaeva nägema, et ka kiiretes kohtades oma puudusi kõrvaldada. Samas, ralli pole isegi veel poole peal. Kõike võib veel juhtuda,» sõnas Millener lõpetuseks.