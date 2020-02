Jalgpallisensatsioon Haaland: kuradima mõnus tunne on

19-aastane ründaja on seitsme mänguga löönud Dortmundi eest juba 11 väravat. Sealjuures on ta Dortmundi särgis skoorinud nii Bundesliga, Saksamaa karikavõistluste kui ka Meistrite liiga debüüdil.

«Mul ei ole teile palju öelda, sest see pole mulle veel kohale jõudnud. Mis ma oskan öelda? Kuradima mõnus on,» sõnas Haaland pärast eilset mängu.

«On palju asju, mida saan veel paremini teha. Tähtis on tööd jätkata ning enesekindlust kasvatada. Homme on mul puhkepäev, seejärel hakkan keskenduma järgmisele mängule. Nii lihtne see ongi,» sõnas norralane.