Euroopa tuntuim kohtunik sai Euroliiga mängu järel toimunud rünnakus vigastada

«Idioote leidub kõikjal. Olen kombes,» teatas Lamonica täna kodumaale naastes ajalehele La Gazzetta dello Sport. «Minu lõug ja käsi said viga, aga sellest pole muret. Olen valmis järgmist mängu vilistama.»

Koos Lamonicaga vilistasid mängu veel sloveen Damir Javor ja türklane Emin Mogulkoc. Panathinaikos juhtis veel teisel poolajal kümne punktiga, kuid lõpp kuulus täielikult Barcelonale, kes võitis 92:81. Et kohtunikud selles kuidagi süüdi olnuks, ei saanud küll öelda.

Panathinaikos avaldas pressiteates, et on igasuguse vägivalla vastu ning et kohtunikele osutati pärast juhtunut igakülgset abi.