Skandaali kistud Loginov pole suuteline enam MMil võistlema

28-aastane Saraatovist pärit Loginov on täna Anterselvas lõppeval MMil olnud väga heas hoos. Sprindis võitis ta üllatuslikult kulla - tema suusakiirus oli mõne nädalaga teinud imelise muutuse - ning jälitussõidus sai venelane kaela pronksi.

Eile tuli aga ilmsiks, et Itaalia politsei korraldas Loginovi hotellitoas läbiotsimise ning konfiskeeris tema sülearvuti ja telefoni. Temaga koos elas ühes toas veel Jevgeni Garanitšev, eraldi otsiti läbi Loginovi treeneri Aleksander Kasperovitši tuba ning venelaste sõiduautod. See on põhjuseks, miks Loginov pole täna suuteline startima, vahendab TASS. Lisaks oli ta eile hilisõhtuni Itaalia võimude juures.

Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšev ütles Venemaa meediale, et te tõenäoliselt oli politseireid rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU poolt tellitud, sest Kasperovitš on MMil Ukraina akrediteeringuga.

«See oli sõu. Nad usuvad, et akrediteeringu ja dopingu vahel on mingi seos. Et võib-olla Kasperovitš peidab end teise akrediteeringu taha ja varustab MMil sportlasi dopinguga,» rääkis Dratšev portaalile Rsport.

Loginov ütles Matš TV-le, et politsei saabudes nemad alles magasid. Kuuldavasti toimus politseireid kohaliku aja järgi hommikul kell 6. «Ärkasime Jevgeniga politsei sissemurdmise peale üles. Nad võtsid koheselt meie relvad ära, nagu oleksime kõige ohtlikumad kurjategijad.

Nad palusid meil aluspesuväel vaikselt nurgas istuda ja mitte liigutada. Neid huvitasid peaasjalikult minu isiklikud esemed. Palusin, et politsei kutsuks tõlgi kohale. Dokumentidest selgus, et IBU oli selle tellinud. Nad võtsid minult isiklikud esemed sealhulgas arvuti ja telefoni. Mul poleks midagi selle vastu, kui nad oleksid seda lihtsalt kontrollinud, kuid telefon on personaalne asi. 2020. aastal on telefon eluks hädavajalik. See kõik on väga frustreeriv.»