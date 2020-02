Siim-Sander Vene koondise seisust: õigetel hetkedel jääb natuke mõistusest ja kogemustest puudu, aga olukord võiks ka palju hullem olla

«Mõistusest ja kogemusest jäi natuke puudu. Just rünnakul läksime [teisel poolajal] oma asjadega sõlme. Ei teinud omi asju korralikult ära. Nad said järgi, seejärel ka ette ja kokkuvõttes meil lõpus väga võimalust ei tekkinud,» selgitas Vene kaotusmängu tagamaid.

«Nad suutsid meid hästi välja suruda. Natuke läksid nemad agressiivsemaks, aga meie ajasime ka asjad sassi,» arutles Vene. «Kui koht on, siis tuleb peale visata, aga kohati jäi mäng ümmarguseks. Samas lauas käisime palju ja saime kätte - selle pealt isegi ei hävinud. Aga vahepeal tuli liialt ebaloogilisi viskeid.»

Tervikuna jääb kapten nädalaga, kus vaid mõne trenni pealt alistati Põhja-Makedoonia, kuid kaotati Itaaliale, rahule. «Mängupildist ja statistikast on näha, et käime korralikult lauas ja võitluslikkust jagub. Natuke jääb õigetel hetkedel mõistusest ja kogemusest puudu, aga üldine pilt on täitsa tipp-topp,» andis Vene noorele koondisele hinnangu.