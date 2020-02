Kommentaar: EAL survestab Rally Estoniat 90ndate stiilis maffia katusepakkumisega

Rally Estoniaga on süsteemselt tehtud tööd kümme aastat ja korraldajate eesmärgiks on Eestisse tuua autoralli MM-sarja etapp, millele on isegi Eesti riik õla alla pannud, eraldades selleks 980 000 eurot. Eelmine aasta sõlmisid Rally Estonia, Eesti riik, EAL ja WRC sarja promootor ühiste kavatsuste memorandumi, mille järgi oli WRC etapi Eestisse toomine prioriteet. Rõhk sõnal oli, sest autospordiliidu jaoks see enam nii ei ole. «WRC etapi Eestisse toomine ei ole ega tohigi olla alaliidu kõrgeim prioriteet,» ütles Postimehele EALi juhatuse liige Janis Kaal. Jääb mõistetamatuks, miks alaliit aastaga suhtumises kannapöörde on teinud.

Autospordiliit nõuab Rally Estonia korraldajatelt 100 000 eurot ja selle saamiseks on kehtestatud kõikidele rahvusvahelisse kalendrisse kuuluvatele autospordiüritustele sama suurusega registreerimistasu. Tegu on 90ndate stiilis maffia katusepakkumisega, millega EAL proovib survestada Rally Estonia korraldajaid neile maksma. Kui ralli korraldajad ei maksa, siis tänavu rallit ei sõideta.

EALi sõnul tõsteti rahvusvaheliste võistluste korraldamise tasu proportsiooni teiste riikide poolt küsitud tasudega. «FIA rahvusvaheliste autospordivõistluste kalendrisse lülitatavate üritustelt küsitav registreerimistasu oli varem ebaproportsionaalselt väike, hinnakirjamuudatuse tulemusena on see samaväärsel tasemel teiste autospordiürituste puhul kehtiva tasuga,» oli kirjas autospordiliidu pressiteates.

Seda tasu õigustati, tuues välja Soome ja Saksamaa MM-rallide korraldamise tasu (vastavalt 56 430 eurot ja 321 458 eurot). Ometigi ei pea olema rallimaailma ekspert, et mõista selle õigustuse mõttetust. Piisab kiirest pilgust WRC kalendrisse, mis näitab et Rally Estonia ei ole veel autoralli MM-sarja etapp.

Kusjuures, see 100 000 euro suurune registreerimistasu kehtib kõikidel autospordiliidu poolt hallatavatel aladel, milleks on lisaks rallile ka rallikross, drift, kardisport jne. Kui isegi Rally Estonia ei ole oma üle 2 miljoni euro suuruse eelarvega nõus seda tasuma, siis on raske uskuda, et ka ükski teine korraldaja selleks valmis oleks. See aga tähendab omakorda, et edaspidi piirdume vaid kohalike meistrivõistluste etappide ja rahvarallidega. Kui selline ongi EALi juhatuse poolt soovitav autospordi tulevik, siis oleks juhatuse liikmetel aeg mõelda tagasiastumise peale.