M-Spordi sõitjad kasutasid Mehhiko ralliks spetsiaalset lähenemist

«Oli väga oluline, et saaksime kruusarehvi testida ka asfaldil. Meil õnnestus lühikesi publikukatseid silmas pidades veidi eksperimenteerida,» vahendab rallit.fi Lappi sõnu. «Minu jaoks oli see eriti tähtis, kuna mul pole kunagi õnnestunud neid jupikesi [lühikesi katseid - toim.] hästi läbida. Mul on alati midagi nihu läinud, mistõttu vajasin seda treeningut, et julgeksin autost rohkem välja pigistada.»

«Tunnen alati veidi hirmu, kui jätan pidurdamise veidi hilja peale, sest su ralli võib sealsamas betoonseinas lõppeda. Nendel katsetel tundub esmapilgul rumal riskida, kuid teisest küljest, seal sõidetaksegi vahed sisse. Eriti siin rallil,» jätkas soomlane.

M-Spordi meeskond on lubanud peagi tulla välja ka mootoriuuendusega, mis peaks neid võitluses Toyota ja Hyundaiga aitama. Millal sellega aga lagedale tullakse, on veel küsimärgi all.

«Kuulujuttude kohaselt peaks uus mootor saabuma kas Argentinas või Portugalis. Minu hinnangul pole mõtet seda Argentinaks kohale tuua, kuna vastavalt reeglitele tohib hooaja jooksul kasutada ainult nelja mootorit,» sõnas Lappi, kes ei oska öelda, millise arenguhüppe, kui üldse, M-Sport uue jõuallika toel võiks teha.