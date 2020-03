Sebastien Ogier tunnistas, et maailmas valitsev kaos segab ta keskendumist rallile

«Guanajuatos on alati väga eriline rajale tulla, sest siin valitseb suurepärane atmosfäär,» sõnas Ogier Toyota pressiteate vahendusel pärast kaht esimest lühikest kiiruskatset, kus ta lõpetas vastavalt viienda ja seitsmendana.

«Aga tunne polnud eriti hea, sest maailmas valitsev kaos tekitab suurt muret. Nüüd tuleb mul see aga ära unustada ja pean rallille keskenduma. Auto toimib hästi ja peaksime sobiva rütmi leidma,» lisas kuuekordne maailmameister.

Ka teised Toyta piloodid kiitsid Mehhiko publikut, kuid kahe, kokku veidi enam kui 2 km pikkuste kiiruskatsetega midagi selgeks ei saanud. See oli vaid väike sissejuhatus pingelisele nädalavahetusele.

«Tunne oli masinas päris hea, nii et olen kokkuvõttes õnnelik. Tuleb väga pikk ja raske ralli, peame endast pidevalt parima andma ja püsima muredest priid,» ütles Mehhikosse MM-sarja liidrina läinud Elfyn Evans.

Esimest korda WRC-autoga kruusal võistlev Kalle Rovanperä on ootusärev. «Mul pole küll sel kattel palju kogemust, ent üldiselt mulle meeldib kruusal sõita. Mind ootavad ees mitmed väljakutsed, aga peamine on suuremate vigadeta läbi saada, katsed on väga tehnilised,» arutles 19-aastane soomlane.