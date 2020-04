Eesti koondis säilitas FIFA edetabelis positsiooni

Tabeli tipus on Belgia, kelle järel mahuvad esikolmikusse veel Prantsusmaa ja Brasiilia. Esikümnesse mahuvad ka Inglismaa, Uruguai, Horvaatia, Portugal, Hispaania, Argentina ja Kolumbia, kirjutab jalgpalliliit .

Meie UEFA Rahvuste liiga alagrupist on kõrgeimal kohal Põhja-Makedoonia, kes on edetabelis 68. real. Gruusia ning Armeenia on vastavalt 91. ja 102. kohal.