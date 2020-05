USA pesapallur sai oma 14-kuise poja, naise ja ämma surmast teada Facebooki sirvides

Kolmikmõrv pandi toime, kui Bivens oli osalemas pesapallikohtumises. Kojulendu oodates sirvis ta Facebooki, kust nägi uudist, et kaks naist ja väikelaps on surnud. «Teadsin kohe, et need on nemad,» ütles jänki, lisades, et sai oma pere hukkumisest teada sotsiaalmeedia kaudu.