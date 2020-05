Tänak simulaatoritest: rallisõitjatele pole sellest kuigi palju kasu

Ralli simulaatorid on aina enam populaarsust kogumas. Näiteks M-Spordi WRC-meeskonna boss Richard Millener sõnas usutluses DirtFishile, et ilmselt hakkavad nad tulevikus uusi rallitalente otsima just e-sportlaste seast.

Tänaku sõnul on simulaatoritest kasu rohkem ringrajasõitjatele, kellel on võimalik virtuaalselt rada õppida. Seetõttu pole ta praegusel võistluspausil mänginud mänge, vaid teinud füüsilist trenni. «Simulatsioonirallides ei ole olud kuigi reaalsed. Olen end tegevuses hoidnud teiste asjadega, näiteks kodus treeninud,» ütles ta WRC.com vahendusel.

Lisaks ütles eestlane, et praegusel ajal on oluline kuulata, mida erinevad valitsused räägivad ning järgida reegleid. «See on kõik, mida teha saame. Tean, et fännid igatsevad sporti. Ka meie igatseme. Koostööd tehes jõuame sinnani, et asjad liiguksid õiges suunas.»