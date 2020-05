Hamilton hakkas koroonapausi ajal kahtlema, kas F1 ikka on tema jaoks

«Küsimus on selles, kuidas sa ennast mentaalselt tunned,» sõnas 35-aastane britt. «Pead olema kindel, et armastad seda, mida teed. Sa pead oma tööd armastama ning tundma ennast mugavalt seda tehes.

Olen väga palju aega võtnud selleks, et asju enda jaoks lahti mõtestada: saadagi aru, kas kõik on hästi ning aduda asju ka siis, kui kõik ei suju. Lisaks üritan enda osas mitte nii nõudlik olla. Kõik need asjad. Mul on päevi, kus ma tõusen üles ja tunnen end jõuetuna. Mul pole mingit tahet tööd teha. Siis mõtlen küll, et kas ma peaksin veel võidukihutamisega jätkama.