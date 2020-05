M-Spordil on Esapekka Lappiga suured plaanid

M-Spordi pealik Richard Millener usub, et Lappi on võimeline väga kiirelt sõitma ja ka rallisid võitma. «Ta teab, mis tuleb teha, et uus auto endale mugavaks muuta. Oleme näinud, milleks ta on võimeline, kui auto korralikult liikuma saab,» selgitas Millener. «Nägime seda juba 2017. aasta, kui ta esimesel hooajal Toyota roolis Soomes võidutses.»