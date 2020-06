Nadal: tippsport võiks jätkamisega veel oodata

Praegu on selge, et enne augustit ei mängita ühtegi kõrgetasemelist turniiri ja seegi pole lõplik tõde. Konkreetset ajakava pole Rahvusvaheline tenniseliit avalikustanud.

Aasta teine ja ka viimane Suure slämmi turniir peaks toimuma USAs New Yorgis ja seda juba augusti lõpus. Nadal tiitlikaitsjana tunnistas, et temal pole hetkel küll mingit huvi ühendriikidesse sõita. «Praegu julgen küll väita, et ma ei soovi USAsse reisida, et seal US Openil mängida,» selgitas Nadal. «Mõne kuu pärast, kui olukord on märgatavalt paranenud, siis võime sellest juba rääkida. Vastasel juhul ei kõlaks mängimine üldse loogilisena.»