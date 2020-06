Galerii ⟩ Kalju kindlus püsis Flora vastu tund aega, kuid seejärel lagunes

Flora peatreener Jürgen Henn ETV2 otse-eetris : «Mängisime väga hea mängu. Esimene poolaeg oli palju võimalusi, tulime siia ja proovisime palliga mängida. Me ei treeninud enne seda mängu kunstmurul ja oli näha, et ründajatel oli raske põrkeid hinnata, mistõttu jäid pallid aeg-ajalt jala alla kinni. Aga mängisime meeskondlikult hästi ja domineerisime. Kaljul palju võimalusi polnud. Olime täna võitu väärt.»

Kalju peatreener Marko Kristal: «Kui Florale oma eksimustest ja lohakustest nii palju võimalusi annad, siis lõpuks kasutavad nad need ära. Teise värava puhul oli lisaks natukene õnne kaasas. Flora mängis täna kindlamalt kui meie. Kõik oli kinni lihtsates eksimustes: kui räägin mängijatele, et peate [kogu aeg] teadma, kus Sappinen on, sest muidu lööb ta värava. Sama on ka Vassiljeviga. Õppetunni koht, aga see kõik peaks olema enne selge.»