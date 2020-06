NBA andis mängijatele hooaja jätkumise osas valikuvõimaluse

NBA andis lubaduse, et kõik mängijad ei peagi hooaega jätkama. Kui arvatakse, et oht nende tervisele suureneb, siis võib rahulikult mitte kohale tulla ja sellele ei kaasne ühtegi karistust.

Hooaeg peaks jätkuma 31. juulil. Välja on mõeldud eriti keeruline süsteem. ESPNi teatel saaks 31. juulist alates Orlandos mängida 13 Lääne- ja 9 Idakonverentsi klubi. Esmalt peaks igaüks «põhiturniiri» - tundub, et jutumärgid on siis kohased! - lõpuni kaheksa kohtumist, seejärel tuleks vajadusel veel eraldi mängud viimaste play-off-kohtade selgitamiseks. NBA meister selguks hiljemalt 12. oktoobril ning kogu elamine ja mängimine toimuks Walt Disney keskuses.