Austria suusaliidu president: pigem suren, kui istun koroona tõttu vangis

Schröcksnadeli arvates pole koroonaviirus nii ohtlik, kui seda reklaamiti. «Tavaline gripp on samamoodi ohtlik. Surra võib väga mitmel viisil, koroona on minu teada ainult üks variantidest,» sõnas austerlane ning lisas, et teda häirisid ka valitsuse poolt sätestatud karmid kontrollmeetmed, mis inimesti nelja seina vahele sundisid.