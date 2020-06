WRC plaanib põnevat uuendust, mis tooks testipäevad fännidele lähemale

Uuenduslik idee on WRC sarjas küpsenud juba aasta. WRC promootor on välja käinud formaadi kolmepäevasest testist Acropolise ralli kiiruskatsetel. Plaani järgi jaotuksid sõitjad kolme gruppi. Iga grupi sõitjad saabuksid testipaika päev varem, et osaleda promoüritustel. Päeva lõpus toimuksid pooletunnised pressikonverentsid.

Üks idee autoritest on M-Spordi rallimeeskonna pealik Richard Millener. Tema sõnul vääriksid meeskondade testipäevad suuremat kajastust. «Praegu ajame oma asja ning ega keegi väga ei teagi, kui oleme kuskil käinud. Nägime seda eelmisel nädalal. Kui poleks DirtFishi, ei teaks keegi, et käisime Soomes testimas,» sõnas ta DirtFishi portaalile.

Millener kiidab WRC sarja promootorit, kes on kokku pannud väärt paketi. «Nad teevad koostööd Kreeka valitsusega, et selline üritus nende riiki tuua. Sellest võidaks nii Kreeka kui ka WRC sari. Nad teevad ürituse asjast, mida oleme pikalt saladuses hoidnud. Ärge saage valesti aru – me kõik hoiame asja jätkuvalt privaatsena ehk autodele pole võimalik lähedale pääseda. Kuid mis mõte on mehi kolm päeva töös hoida ning seda mitte turundada?» küsis Millener.