Ferrari meeskond usub, et F1 hooaja alustamine ei tekita uusi koroonakoldeid

Mitmed meeskonnad on näinud väga palju vaeva, et kaitsta kõikide osaliste tervist. Palgatud on mitmeid tervisetöötajaid, kes annavad tiimide liikmetele nõu ja järgitakse kõiki kehtivaid reegleid väga rangelt. Õpitud on teiste vigadest ning kõikidel tuleb kanda ohutuseks ka isikukaitsevahendeid.

Ferrari jaoks on just viimane tekitanud suuri probleeme. Maskide kandmine kuumades tingimustes muudab nii sõitjate kui ka mehaanikute elu veidi raskemaks, sest hingamine on muutunud keerulisemaks. Siiski saadakse aru, et see kõik on väga vajalik.

«Üks asi on kanda maski lihtsatl tänaval või kontoris, kuid ringrajal, kus temperatuurid kerkivad julgelt üle 30 kraadi, läheb olukord keerulisemaks,» sõnas Ferrari spordidirektor Laurent Mekies. «Tuleb anda au tervisetöötajatele, kes kannavad neid kogu aeg oma tööd tehes.»

Mekiese sõnul on Ferrari meeskond teinud eelnevalt maskidega erinevaid hingamisharjutusi, et olla valmis hooajal toimuvaks. Mehaanikud peavad jooksma maskid peas sisuliselt terve nädalavahetuse ja see saab neile olema kõvaks katsumuseks.

«Kuna me ei saa hoida võistlustel teineteisega vajalikku distantsi, siis on isikukaitsevahendite kasutamine ülioluline. Teeme kõik selleks, et võistlemine oleks nii ohutu kui võimalik,» selgitas Mekies.