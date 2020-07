Rally Estonial muudetakse stardijärjekorra reeglit

Kuna kaks päeva kestva kruusaralli kilometraažist sõidetakse koguni 70 protsenti laupäeval, pidanuks see kehtivate reeglite järgi tähendama, et Ogier’l tuleb suur osa rallist teistele teed puhastada.

Portaal DirtFish küsis uudise valguses kommentaari M-Spordi pealikult Richard Millenerilt, kes eelistanuks, et stardijärjekorra reegel jäänuks selliseks nagu eelnevalt. See on ka arusaadav, sest tema sõitjad Teemu Suninen ja Esapekka Lappi on MM-sarjas vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal.