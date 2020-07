Lappi: kui Rally Estonial poleks publikule piirangut, näeksime midagi müstilist!

Kui Eesti sai MM-etapi õigused, siis oli Lappi kohe jälle sõiduvalmis. Kuigi tegu pole päris koduralliga, siis ta teab, et Eestis tehakse korralduslikult kõik ära ja sõitjatel on ülesanne ainult nautida.

«Minu arust on väga hea taas võistlustega alustada. Loodetavasti ei muutu see kuidagi meeskondadele või publikule ohtlikuks. Seetõttu ongi suurepärane alustada just Eestist, kuid loomulikult soovinuks Soomes sõita,» selgitas Lappi Rallit.fi ralliportaalile.

«Eelmisel aastal sain Rally Estonialt hea kogemuse ning võistlus oli väga heal tasemel korraldatud. Seetõttu on hea, et nad viimaks MM-ralli endale said. Muidugi on samuti hea, et teised rallid samuti MM-kalendrisse mahtusid. Eriti mõnus on Sardiinia ralli olemasolu. See aasta muidugi ei järgne sellele puhkus, aga naudin seda väga,» kostis Lappi.

Rally Estoniat võrreldakse pidevalt Soome MM-ralliga, kuid need on tegelikult ikkagi erinevad. Sellega nõustub ka Lappi, kes toob välja mitmed nüansid. «Need on üsna sarnased, aga teekate erineb märgatavalt. Eesti kruusateed on pehmemad, kuid sinna ehitati mitmed nukid, mis võivad korduvalt sõitjaid üllatada,» kirjeldas soomlane Eesti teid.