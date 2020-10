Suur eelvaade ⟩ Väike President vs. Suur Vanker. Noorte õlul lasub vastutus, Pärnul puudub asendamatu lüli?

Kaks ja pool aastat tagasi esindusmeeskonda pääsenud Richard Voogeli eduks senise põhisidemängija Martti Keele ees peetakse lihtsust. Kui Keel on harjunud ajama mängu kiireks, siis Voogel suunab pallid veidi kõrgema kaarega edasi ja sellest on praegustes mängudes võiduks piisanud. Saab olema huvitav näha, kas kogenud treener Avo Keel usaldab tõesti taolises tähtsas mängus noore Voogeli taas algkoosseisu. Mäletatavasti sekkus esimeses karikamängus Voogel platsile hästi vahetusest, viimatises liigamängus Gargždaiga oli ta aga juba algrivistuses.

Võrkpall24 võttis noorte sidemängijatega ühendust, et neid võrkpallisõpradega veidi paremini tuttavaks teha.

Richard, kas sa tegeled täna ainult võrkpalliga või teed kõrvalt veel midagi?

Jah, õpin sellest sügisest Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust ja projektijuhtimist. Esiteks on õppimine hea asi, mida spordi kõrvalt teha, teiseks asub kool Pärnus ja kolmandaks on see eriala just selline, mida tahaksin tulevikus teha. Kõik klapib ideaalselt.

Kas see on sind üllatanud, et oled tänavu nii palju mänguaega saanud?

Enam isegi ei ole. Hakkasin juba eelmise hooaja keskelt enne koroonaviiruse levikut rohkem mänguaega teenima. Sain tänu sellele kindluse kätte. Kui vahetusest tulen, siis suudan mängida väga kindlalt.

Seega meeletut ebakindlust väljakule minnes enam ei teki?

Ei teki. Ainult tähtsamates mängudes tuleb väike judin sisse, aga see käib asja juurde.

Kui palju innustab ja õpetab sind kapten Martti Keel?

Martti Keel. FOTO: Urmas Luik

Väga palju. Temalt on palju õppida. See, milline ta on väljakul ja millised omadused tal on, teevad temast hea eeskuju. Saan palju abi otsuste tegemise osas just Marttilt ja Avolt. Minuga on hakatud trennis natuke rohkem vaeva nägema ja tunnen ka ise järjest enam, et olen võistkonnas oluline liige.

Millised on su peamised tugevused?

Ma oskan ainult öelda, et pikkus (188 cm). Aga muus osas on mul küll tunne, et Martti on parem. Tal on nii palju kogemusi juba. Mida mina, kes ma olen alles kolmandat aastat meistriliigas, tema kõrval tean?

Kuidas sobib sulle Avo Keele käe all mängimine?

Enamasti on ikkagi plussid. Kui tal on midagi öelda, siis ta ütleb ka. Selline asi aitab ka endal rohkem peeglisse vaadata ja areneda.

Mainisid, et tunned end tänavu rohkem võistkonna olulise liikmena. Milles see väljendub?

Kui teeme treeningutel kuus-kuue vastu mängu, siis saan varasemast rohkem põhimeestega kokkumängu harjutada. Ja seeläbi paraneb ka klapp nendega.

Kui suurelt sa võrkpallurina unistad?

Ma ei tea. Ma olen lihtne inimene ja väga pikalt ette ei mõtle. Lasen elul omasoodu voolata. Aga see ei tähenda, et ma ei annaks trennis endast alati 100 protsenti.