VIIS TÄHELEPANEKUT ⟩ Eestlased tegid leegionäridele silmad ette, Selveril leidus kaardipakist jokker

Saarlaste 22-mängulise võiduseeria lõpetanud Selverile oli see kolme kaotuse kõrvale alles kolmandaks võiduks. Mõlemad meeskonnad naasid seejuures mitmenädalaselt mängupausilt ja kohtuvad uuesti juba sel laupäeval, mil Kuressaares tehakse algust Eesti karikavõistluste poolfinaalseeriaga.

Võrkpall24 viis tähelepanekut lõppenud nädalast:

1) Huvitavad mustrid seoses peatreeneriga. Ioannis Kalmazidise saldo on pärast jaanuaris Saaremaa juhendajaks saamist TalTechiga 4-0 (geimide vahe 12-2), Tartu Bigbankiga 3-0 (geimide vahe 9-1) ja Pärnu Võrkpalliklubiga 2-0 (geimide vahe 6-2). Ainsad kaotused on Kalmazidis Eesti klubidega mängides teeninud aga just Tallinna Selveri vastu, esimene neist tema debüütmängus 8. jaanuaril (1:3) ja teine nüüd (1:3). Kokku on Kalmazidise saldo Selveriga 2-2 (geimide vahe 8-7).

Kui puhtalt statistikale toetuda, võiks eeldada, et meid on ees ootamas kaks ütlemata põnevat karika poolfinaalmängu. Saarlased pole oma nelja-aastase teguvusaja jooksul seejuures karikafinaalist välja veel jäänud. Selver pääses karikasarjas viimati kullamängule neli hooaega tagasi, mil meeskonda juhendas tänavu klubisse naasnud Rainer Vassiljev.

2) Mis juhtus Saaremaa leegionäridega? Kui poolteist kuud tagasi Kuressaares peetud telemängus kogusid Saaremaa viis välismängijat – Alexander Tusch, Evandro Souza, Sauli Sinkkonen, Wennder Lopes ja Nikodem Wolanski – Selveri vastu 44 punkti (+26), siis seekord jäi kvintett 20 punkti (+6) peale. Mõlemas mängus mängiti seejuures sama arv geime (4). Eestlaste panus oli mõlemas kohtumises aga sarnane: avamängus 34 punkti (+21) ja teises 40 punkti (+16).

3) Denis Losnikov kaalus suvel tõsiselt kõrgliiga tasemel mängimisest taandumist, ent lõi lõpuks Tallinna Selveriga ikkagi käed. Diil, mis tehti, oli aga erandlik: ta käib koos meeskonnaga trennis vaid paar korda nädalas ja ei pea kõigil mängudel osalema. Eelkõige sai Losnikov võetud meeskonda selleks, et treeningutel oleksid kahel pool võrku kokku neli korralikul tasemel nurgaründajat (lisaks temale Andrus Raadik, Kristo Kollo ja Oliver Orav). Enne pühapäevast mängu oli Losnikov sügisel väljakule pääsenud vaid ühes geimis, kuid nüüd, mil haigusest taastuvad liberod Rauno Haidla ja Sten Vahtras polnud veel platsile naasmiseks valmis, tõmbas Losnikov selga teist värvi särgi.

Libero positsioon pole tegelikult 26-aastase saarlase jaoks midagi uut, sest just sel kohal kasutas teda mitmeid aastaid koondises ka Gheorghe Cretu. Losnikov tõestas ilmekalt, et vorm on ajutine, aga klass igavene. Olematust mängupraktikast hoolimata suutis ta mängus saarlastega hoida meeskonna servi vastuvõtu korras (temal 57%, meeskonnal 47%) ja aidata klubi väga olulise võiduni nii tabeliseisu kui ka eelseisvaid karikamänge silmas pidades. Losnikovi esitus on järjekordne tõestus sellest, kuivõrd tähtis on võistkonna sügavus. Ent kas Losnikov pääseb liberona platsile ka siis, kui Haidla ja Vahtras on tagasi?

4) Eesti võrkpalliklubide rünnakuid veavad tänavu eestlased. Kui Eesti-Läti korvpalliliigas on seni üheksa paremat skooritegijat olnud lätlased ja Eesti klubide leegionärid, siis võrkpalli Balti liigas leiab seitsme parema punktiküti seast neli eestlast. Hindrek Pulk veab Saaremaad (15,75 punkti keskmiselt mängus), Oliver Orav Tallinna Selverit (15,00 p), Märt Tammearu Tartu Bigbanki (14,75 p) ning Valetin Kordas TalTechi (14,57 p).

Vaid Pärnule on enim punkte toonud lätlane «Aivar» (Atvars Ozolinš, 15,83 p). Tuletame meelde: veel mullu olid meie klubide eeldatavateks rünnakuliidriteks toodud leegionäridest diagonaalründajad Daniel Maciel (Saaremaa), Curtis Stockton (Tartu), Matej Šmidl (Selver) ja Kristaps Platacs (Pärnu VK), kellest tänavu on Eestis mängimist jätkamas vaid viimane mees. Ülejäänud mehed asendati eestlastega.

5) Eestlaste seas tänaseni palavalt armastatud Austris Stals on Jelgava Biolarsiga peatreenerina tõsises hädas. Kui laupäeval kaotati kahe põhimehe ehk Aleksandrs Avdejevsi ja Gatis Garklavsita mänginud Riiale 0:3, siis päev hiljem jäädi 2:3 alla ka lähikonkurendile Daugavpilsile. Kahvatu on olnud tänavu kogu Jelgava meeskond, teiste hulgas mõne aasta eest Pärnus mänginud nurgaründaja Aleksandrs Kudrjašovs. Olukorda ei teinud lihtsamaks ka Jelgava diagonaalründaja Karlis Pauls Levinskise põlvetrauma, mis tekkis mängus Selveriga. Stals ja Jelgava paiknevad kümne meeskonna konkurentsis küll veel kaheksandal kohal, ent on tagapool asuvatest Daugavpilsist ja Gargždaist pidanud vastavalt kolm ja neli kohtumist enam. Kui hooaega nõnda jätkatakse, läheb Leedu klubi Gargždai neist peagi mööda ja kindlustab ise koha play-off’is.

Credit24 Meistriliiga mängud 21.-22. novembril:

21.11 (Jurmala SH) Riia Tehnikaülikool – Jelgava Biolars 3:0 (25:17, 25:15, 25:16)

22.11 (Daugavpils) Daugavpilsi Ülikool – Jelgava Biolars 3:2 (25:18, 21:25, 25:22, 21:25, 15:12)

22.11 (Audentese SH) Tallinna Selver – Saaremaa VK 3:1 (25:18, 18:25, 25:15, 25:20)

Tabeliseis: