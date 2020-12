Fotouudis ⟩ Koroonasse nakatunud Hamilton eiras olulisi reegleid

Teisipäeval sai avalikkusele teatavaks, et seitsmekordne vormel 1 maailmameister Lewis Hamilton on nakatunud koroonaviirusesse. Meedias on hakanud levima fotod, mis näitavad, kuidas britt eiras pärast Bahreini Grand Prix võitmist kõige elementaarsemaid ohutusnõudeid.