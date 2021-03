Adamo andis sahinatele hoogu juurde: olen optimistlik, et Hyundai jätkab

«Olen võrdlemisi optimistlik, et Hyundai osaleb ka WRC uue ajastu esimesel hooajal ehk 2022. aastal, kuid mõistagi ootame me peakontorist selle kohta veel ametlikku kinnitust,» lausus ta mõned tunnid hiljem samamoodi Autospordi veergudel ilmunud usutluses.

Lisaks uuriti tiimipealikult, kas hübriididele üleminek on tema silmis üldse mõttekas. Vastus oli aga diplomaatiline: «Arvan, et peame ootama vähemalt kolm aastat enne kui sellele küsimusele saame vastata. Põhiküsimus on tegelikult ju lihtne: palju tehasetiime siis WRC-sarjas kihutab? Kui meil on sarjas selle aja möödudes kaks-kolm meeskonda, siis teame, et otsus oli vale. Kui aga viis, siis võib öelda, et üleminek hübriididele töötas.»