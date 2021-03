PM Poolas ⟩ EMil särav Nazarov lubab finaalis välja minna täispangale

«Mis ma oskan öelda! Stardi tegin paremini (kui eeljooksus-M.G.). Mind ei huvita, kui keegi ees on, minu mentaliteet on, et ma püüan kõik kinni, kes mu ees on. Üks mees (Marcell Lamont) jäi ette, aga tema peabki ette jääma veel, nii suurt ampsu veel ei võta, aga olen väga õnnelik,» sõnas sprinter pärast poolfinaali.