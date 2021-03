Hyundai saadab kaks meest Itaaliasse kogemusi hankima

Ciocco e Valle del Serchio ralli sõidetakse 12. – 13. märtsil ning see koosneb kümnest kiiruskatsest, millel kogupikkust 92 kilomeetrit. Mõlema Hyundai mehe jaoks on see asfaldiralli oluliseks ettevalmistuseks 22. – 25. aprillil toimuvale Horvaatia MM-rallile.

Neuville’ile on lisakilomeetrid eriti kasulikud, sest ta saab lihvida koostööd kaardilugeja Martijn Wydaeghega. Lapimaa MM-ralli järel kurtis Neuville, et nende koostööd segab väike keelebarjäär. Nimelt loeb Wydaeghe legendi prantsuse keeles, kuid emakeelena räägib ta ise flaami keelt.

«Väga hea, et saame rohkem aega Martijniga sõita. Samuti on hea, et saame enne Horvaatiat asfaldil kihutada. Lisaks minu sõidutunnetuse parandamisele saame koos Martijniga teha koostööd esiautoga. Meile on see hea võimalus hankida kogemusi ning kasutada neid hooaja kolmandal MM-rallil, mille ette jääks muidu üsna pikk paus,» rääkis Neuville.