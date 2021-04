Homofoobsete sõnumitega tuntud näitlejat rünnanud NBA superstaarile määrati suur rahatrahv

Durant läks sotsiaalmeedias tülli näitleja Michael Rapaportiga ning mehed valasid üksteist üle väga ebameeldivate sõnumitega. Korvpalluri kommentaar oli aga nõnda hull, et Rapaport otsustas seda avalikult jagada. See sisaldas homofoobset sõnumit ja oli üsna ründav näitleja suhtes.

NBA võttis kiiresti selle kohta sõna ning mõistis selle hukka. Nende sõnul on Durant ka mõistnud, et tegutses valesti ja tunnistab oma viga. «Mul on kahju, et inimesed pidid seda nägema, millist kõnepruuki ma kasutasin. Ma ei taha, et nad näeksid mind selliselt ja loodetavasti saan selle heastada,» selgitas Durant.