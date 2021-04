Kontaveit tervitaks kodust WTA-turniiri: see oleks noortele väga kasulik

Nimelt avalikustas naiste tennise katuseorganisatsioon WTA suve teise poole võistluskalendri, mis lubab valgepalluritel enda tegemisi natukene paremini sättida.

Siiani oli tennisistide jaoks teada ainult see, mis võistlused toimuvad suve esimeses pooles ehk enne Wimbledoni muruturniiri. Nüüd pandi paika ka sellele järgnevad üheksa nädalat, mis hõlmab ennast perioodi kuni sügisese US Openini.

Sellesse vahemikku jääb kaks WTA 1000 turniiri (Montreal ja Cincinnati), üks WTA 500 võistlus (Silicon Valley) ning kuus WTA 250 turniiri (Budapest, Praha, Lausanne, Gdynia, Palermo ja Cleveland).

Praegu Stuttgardi saviliivaturniiril võistlustules olev Eesti esireket Anett Kontaveit kuulis sellest eile ajakirjanike käest ning tervitas teadaannet naeratusega. «Mõistagi on alati tore asju ette teada ja planeerida. Kava ja programmi kokkupanemine mängijate jaoks – see kõik võtab ju aega. See ei juhtu niisama üle öö ja mul on hea meel, et meil on nüüd rohkem aimu selles osas, mida oodata,» sõnas Kontaveit, kes oli eile Stuttgardi turniiri avaringis 6:2, 6:3 üle kvalifikatsioonikadalipu kaugu põhiturniirile jõudnud Julia Middendorfist.

18-aastane sakslanna jaoks, keda ei leia isegi WTA-edetabelist, oli see alles karjääri seitsmes WTA-taseme profiturniir ning see sai võimalikuks ainult seetõttu, et korraldajad otsustasid talle kvalifikatsiooni jaoks vabapääsme anda.

Viimase aasta jooksul on ka Eesti tenniseringkondades vaikselt hakatud sahistama võimaluse üle Maarjamaal viimaks WTA-turniiri korraldada. Arvestades, et sellisel juhul oleks meilgi võimalik enda noortennisistidele n-ö suure mängu nuusutamise võimalusi pakkuda, siis ilmselt oleks see igal juhul teretulnud?