M-Sport esitas ultimaatumi: kui hübriidtehnoloogia lükatakse edasi, siis meid siin enam ei ole

Hiljuti palus WRC meeskondadele hübriidsüsteeme tarniv Compact Dynamics uue tehnoloogia testimise peatada. Ootamatu tagasilöök tekitas automaatselt kuulujutud, et WRC-sari võib hübriidtehnoloogia aasta võrra edasi lükkuda.

«Olen lugenud artikleid, kus inimesed ütlevad, et peaksime asja aasta võrra edasi lükkama, kuid me ei ole sellega nõus, sest a) sellisel juhul meid siin enam ei ole ning b) parima tulemuse saad sa siis, kui kõik on auto ehitamise tõttu pinge all,» sõnas Millener DirtFishile.