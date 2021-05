Statistika: Tänak on praeguste WRC-autodega võitnud kõige rohkem!

Enne järgmisel nädalal sõidetavat Portugali MM-etappi on Tänak suutnud võita praeguste WRC-autodega 14 etappi, mis on ühe võrra enam valitsevast maailmameistrist Sebastien Ogier'st. Kahekohalise arvu etapivõite on suutnud noppida ka Thierry Neuville, kellel on kirjas 11 triumfi.