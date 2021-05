Evans enesekindlalt: Ogier on küll paras pähkel puremiseks, kuid ma suudan seda

Viimasel etapil oli Evans aga väga lähedal hooaja esimesele etapivõidule, kuid Horvaatias jäi teda Ogier'st lahutama 0,6 sekundit, mille ta andis ära täiesti viimases kurvis. Tundub, et waleslane on selle juba unustanud ja vaatab lootusrikkalt Portugali suunas.

«Pole kahtlustki, et Ogier on väga hea sõitja. Samas pole ka kahtlust, et suudan teda alistada,» selgitas Evans ralliportaalile Dirtfish.