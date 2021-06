Tänak otsustas kasutusele võtta uue taktika

Pärast ebaõnnestunud Sardiinia rallit andis 2019. aasta ralli maailmameister mõista, et neil pole enam midagi kaotada: «Siin ei ole enam väga midagi vaadata, tuleb võtta sõit korraga ja anda endast alati maksimum. Eks aasta lõpus ole näha, kas sellest piisab.»

«Võistkond on mind autoga harjumisel palju aidanud ja sel aastal oleme astunud auto arendamisel mitu vajalikku sammu. Ma tunnen, et auto on kiire, kuid vastupidavusest jääb vajaka,» ütles Tänak WRC portaalile.

Kuigi Hyundai on viimastel etappidel olnud kiire, pole seda õnnestunud tulemuseks realiseerida. Portugali ja Sardiinia etapid näitasid Hyundaile kätte ka valusa murekoha – nende masin on liiga habras. DirtFish meenutab, et sama probleem kummitas meeskonda 2017. aastal, mil roolivardad murdusid teatud rallidel vasakult, paremalt ja keskelt.

Enne Sardiinia osavõistlust oli Ogier'l koos 79 ning Elfyn Evansil tema selja taga 77 silma. Nüüd on tiimikaaslaste vahe kärisenud suuremaks: vastavalt 106 ja 95 punkti ehk prantslase edu on 11 silma.