Kas Hyundai peaks eelistama Neuville’i või Tänakut? Eestlase tiimikaaslane rääkis suu puhtaks

Neuville’i käest proovis samal teemal vastust saada DirtFishi portaal. «Ma olen rohkem meeskonnamängija, kui mõned teised sõitjad. Tahan, et tiim püsiks tipus ja me kõik koguksime maksimaalselt punkte,» ütles belglane.

Neuville’i hinnangul on Hyundai alati kõiki sõitjaid võrdselt kohelnud ja ta arvab, et tänavu pole selles vallas mingeid uuendusi. «Meil kõigil on alati sama auto, nii on ka praegu ja ilmselt kestab see hooaja lõpuni välja,» lisas ta.