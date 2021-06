Ogier: Keenias peab sõitma peaga, mitte parema jalaga

Safari ralli pole küll enam selline maraton, kui vanasti, ent tiimide jaoks saab see olema tõenäoliselt hooaja kõige keerukam võistlus. Toyotas sõitev Ogier on kindel, et Keenias võidutseb kõige kavalam sõitja, mitte kiirem.

«Teame, et tegu on ekstreemse ralliga ja seal on rohkem kui mujal selliseid osasid, kus pead sõitma peaga, mitte parema jalaga,» rääkis prantslane Autospordile.

«Seal peab olema ettevaatlik, aga seda on kergem öelda kui teha. Selle nädalavahetuse üks suurimaid väljakutseid saab olema õige rütmi leidmine ja vajadusel selle muutmine. Ralli ei saa enne lõppu läbi. Seal on loomad, pehmed liivased sektsioonid ja kivised osad, kus palju kive võib asukohti vahetada,» Jätkas Ogier.