Suur Bakuu staadion oli põneva veerandfinaali Taani-Tšehhi mängu ajal täidetud hõredalt. Kui koroona poleks vahele tulnud, näinuks me täistribüüne. FOTO: Darko Vojinovic/POOL/AFP/Scanpix

Ligi kümme aastat tagasi otsustas Euroopa Jalgpalliliit (UEFA), et 2020. aasta EM peetakse tervelt 13 riigis. Eri põhjustel jäi korraldajariike lõpuks alles 11, mida on endiselt mitu korda rohkem seni nähtust. Mõni päev tagasi tuli selge sõnum, et niisuguses formaadis suurturniiri enam ei peeta. Miks?