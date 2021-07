Spordi lühiuudised

Kvalifikatsioon pani paika esimese sprindisõidu ja põhisõidu stardijärjekorra. Põhisõidule läheb Vips kvalifikatsioonikoha pealt ehk üheksandana, esimese sprindisõidu esikümne stardijärjekorra saamiseks pöörati aga ajasõidu esikümme ringi ehk Vips läheb selles sõidus rajale teisena. Esimene sprindisõit algab täna Eesti aja järgi kell 10.50 ja teine (selle stardijärjekord on esimese sprindisõidu pööratud esikümme) 16.45. Pühapäevane põhisõit saab lähte kell 12.50. Vips tõusis F2-sarja tiitlinõudlejate sekka Bakuus sõidetud eelmise etapiga. Seal võitis ta teise sprindisõidu ja põhisõidu ning on praegu üldarvestuses 63 punktiga neljas. Liider Guanyu Zhoul on koos 78 silma.