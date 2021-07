VIDEO ⟩ Kristin Tattar alistas imelise viskega taaskord viiekordse maailmameistri

Möödunud nädalavahetusel toimus Ameerika Ühendriikides Discraft Great Lakes Open, mis on USA suurima ja tähtsaima võistlustesarja üks osavõistlus. Tattar läks finaalringile teisel positsioonil, olles kahe viskega maas viiekordsest maailmameistrist Pierce’ist. Juba esimesel korvil võitles Tattar end ühe viskega liidrist ette. Edasine mäng kulges tasavägiselt ning eelviimasele korvile mindi viigiseisus.

Kettagolf on mäng, mis nõuab mentaalset tugevust ning tihtipeale ei jälgi sportlased oma skoori, et mitte lasta sel ennast segada. Seisu vaadatakse mängu lõpus, et valida vastav strateegia.