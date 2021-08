Messi vastas ajakirjanike küsimustele: Neymar aitas mind väga palju

«Mul on väga hea meel siin olla ja tahan kiiresti treeningutega alustada,» andis argentiinlane mõista, et on valmis Barcelonas veedetud aja kiirelt selja taha heitma.

Messi ei teinud sellest saladust, et tuleb PSG-sse tiitleid jahtima: «Tunnen, et see klubi on valmis võitlema kõikide karikate nimel. Tahan jätkata arenemist ja tiitlite võitmist. Minu eesmärk ja unistus on võita veel vähemalt korra Meistrite liiga.»

Põhjuseid, miks kuuekordne maailma parim jalgpallur just Pariisi siirdus on ilmselt kuhjaga, aga argentiinlane ise tõi välja, et tema jaoks oli väga oluliseks aspektiks nii treeneritetiim kui ka varasemalt tuttavad mängijad.

«Tean treener Mauricio Pochettinot väga hästi. See, et ta on argentiinlane, oli mu otsuse langetamise juures väga tähtis. Samuti mängis väga suurt rolli Neymar, kellega olime varem kontaktis ja kes aitas üleminekule väga palju kaasa.»