PM ARHIIV ⟩ Saskia Alusalu: uisutan selle päevani, kuni tunnen, et see mulle meeldib

Olite olümpiamängude avatseremoonial Eesti lipukandja? Kirjeldage palun seda emotsiooni.

Mõistagi oli see minu jaoks väga suur au. Eriti arvestades tõika, et olen kasvanud väga patriootlikus perekonnas. Eestlaseks olemine on olnud meie jaoks alati ülitähtsal kohal, oleme õdedega kõik käinud laulu- ja tantsupidudel. Mäletan, et kui käisin 2015. aastal esmakordselt maailmameistrivõistlustel ja nägin Eesti lippu ning teadvustasin, et see lehvib seal minu pärast, oli samuti hästi eriline tunne. Eesti on väga väike riik ja olen saanud palju tagasisidet, et minu pärast on üldse hakatud uurima, kus see maa asub. Ja see teeb seest soojaks.

Kuna olete väga kaunis, siis pööratakse teie väljanägemisele palju tähelepanu. Pooled Eesti mehed on teisse armunud ja teie ilu võimendab tugevalt ka meedia. Kas see häirib ka?

Loomulikult meeldib mulle saada komplimente, kuigi ma pole kunagi kasvanud vaimus, et välimus peaks mulle andma suure lisaväärtuse. Mulle meenub ütlus raamatust «Väike Prints», kus roosi kohta öeldi: «Sa oled ilus, aga seest tühi.» Olen alati arvanud, et väline ilu pole sisemise kõrval sugugi oluline. Mis teha välise iluga, kui oled seest tühi?

Milliseid väärtusi te inimeste juures hindad?

Loomulikult märkab iga inimene esmalt välist ilu, ent mind võlub, kui inimesed end ilusaks räägivad. Siin pean silmas intellektuaalseid persoone, kellel on asjadest oma nägemus ja arvamus ning kellega on huvitav vestelda. Need arvamused ei pea minuga ühtima, ent vähemalt on need põnevad. Mulle meeldivad karakteri ja iseloomuga inimesed. Kindlasti on minu jaoks oluline ka ausus: mulle ei meeldi kahepalgelisus ja see, kui inimesed püüavad näida kellegina, kes nad tegelikult ei ole.

Liikusite juba 17-aastaselt üksi välismaale elama, et saada tõsiselt tegelda kiiruisutamisega. Kui raske see otsus teie jaoks oli?

Kuigi vanavanemad olid spordisõbrad, polnud nad algselt sugugi veendunud, et sportlaseks olemine on õige elukutse, mis annab kindlustunde. Mõni õpetajagi vangutas pead ja ütles, et haridus peaks olema kõige olulisem. Ka minu peres on haridus alati olnud väga olulisel kohal, seega oli see otsus keeruline. Ent ma tundsin, et kas nüüd või mitte kunagi. Nüüd, mil olen juba mõned oma unistused täitnud ja midagi saavutanud, on õnnelik nii minu pere kui ka need samad skeptilised õpetajad: kui näiteks kedagi juhuslikult kaupluses näen, tullakse kallistama ja kiidetakse.

Kui raske oli Saksamaal kohaneda?