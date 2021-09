Adamo tunnustas Tänakut ja Järveoja: nad suudavad alati küüliku kübarast välja tõmmata

Adamo rääkis, et hommikupooliku viimastel katsetel segas Tänaku tempot üks kokkupõrge. «See polnud tema viga, kuid ta on täna õhtul andnud kõva lahingu. On uskumatu näha, mida tema ja Martin suudavad teha tagaajamisrežiimis. Nad suudavad alati küüliku kübarast välja tõmmata,» tunnustas itaallane eestlasi Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

Adamo kiitis ka teisi oma rallipaare. Kõrgest mängust välja langenud Thierry Neuville on suutnud teepuhastajana head tööd, Dani Sordo on itaallase sõnul hr järjekindlus.

Tiimipealik tunnistas, et Hyundai eesmärk oli Akropolise rallil näpsata esikoht. Samas leidis Adamo, et kõik on veel lahtine. «Oleksin tahtnud sel üritusel võidu eest võidelda, kuid ralli pole veel lõppenud. Mäng on veel käimas.»