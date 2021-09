Spordi lühiuudised: uue hooaja avapauk valmistas WRC-tiimidele negatiivse üllatuse

Traditsiooniliselt WRC-hooaega avava Monte Carlo ralli korraldajad avaldasid tulevase hooaja etapi ajakava ning kõigi üllatuseks puudub reedel lõunane hoolduspaus. Kuigi tegemist pole ainulaadse nähtusega, on säärane lüke meeskondadele pinnuks silmas, kuna uuest aastat algab WRCs uute masinatega hübriidajastu. «Lõunase hoolduspausi ära jätmine on üks rumalamaid asju, mida olen oma elus näinud. See on tootjate, promootorite ja FIA poolt selge möödarääkimine,» põrutas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo (pildil).

Sama meelt oli ka M-Spordi tegevdirektor Malcom Wilson: «Praegusel kujul on see põrgulik väljakutse. Lahkuda reede hommikul Montest ja sõita ilma lõunase hoolduspausita – see on keeruline juba praeguse autoga, aga täiesti uute masinate ja nende väljakutsetega, mis Monte sulle iseenesest esitab... Sellest võib tulla üks suurimaid väljakutseid, millega me üle aastate kokku puutume.»

2 punkti on Torino Juventus teeninud Itaalias nelja esimese mänguga. Viimati sai Valge Daam nõnda kehvalt pakkudelt minema 1961/62. hooajal.

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond andis teada, et on lõpetanud koostöö septembri alguses palgatud Sa’eed Nelsoniga. Nimelt valmistas ameeriklasest mängujuhile probleemi reielihase vigastus ning kuigi esialgu loodeti, et venitus on kergemate killast, selgus lisauuringute käigus, et tagameest võib ees oodata lausa kahe kuu pikkune korvpallipaus. «Hooaja algus on meile väga palju väljakutseid esitanud. Sa’eedi reievigastus oli järjekordne tagasilöök, millest peame kiirelt taastuma. Loodame uue mängujuhiga iga hetk lepingu allkirjastada, juba on järgmised kaks kandidaati välja valitud,» kommenteeris klubi mänedžer Jaak Karp olukorda.

Hetkel pole mul aimugi, mida uuel aastal teen, kuid tahan olla konkurentsivõimeline. Dani Sordo kommenteerimas oma tulevikku.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 30.) alistas Tšehhis Ostravas toimuva WTA 500 turniiri avaringis rumeenlanna Sorana Cî​rstea (WTA 37.) 6:4, 6:4 ning sammus järgmisse ringis. Seal ootab teda ees maailma 27. reket, hispaanlanna Paula Badosa, kes alistas oma esimeses matšis venelanna Varvara Gratšova 6:2, 6:2. Võistluse auhinnafond on üle 565 000 dollari.

Tulevik saab uue peatreeneri