Neuville avaldas Hyundai hädad: alajuhitavus on meie rehvid hävitanud

«Hommikuse ringi lõpuks olid meie rehvid täiesti läbi. Ma püüdsin teha küll muudatusi, aga midagi väga paremaks ei läinud. Ajad on head, aga surun autot lihtsalt läbi, mitte ei sõida sellega. Inseneridel on kõvasti tööd, loodetavasti suudavad nad hakkama saada,» jätkas Neuville.

Samuti alajuhitavusega võidelnud Ott Tänakul õnnestus katsete vahel amortisaatoreid reguleerides olukorda veidi parandada, kuid saarlanegi tunnistas, et ideaalist on asi kaugel. «See oli põhimõtteliselt ainukene asi, mida me teha saime. Viimasel paaril aastal on meil asfaldil alati keeruline olnud. Oleme küll paremuse poole liikunud, kuid palju on veel minna,» lausus 2019. aasta maailmameister.