Ogier on seni Toyota uue põlvkonna ralliauto testimisest kõrvale hoidnud, kuid napilt kaks kuud enne uue hooaja algust istub ta esimest korda Rally1-auto rooli. Tema kaardilugejaks peaks olema uus navigaator Benjamin Veillas.

Loeb, kes on MM-sarjast ühe hooaja eemal olnud, osaleb oma teisel testil M-Spordi meeskonnaga. Kuigi tema osalemist järgmisel aastal Fordi tiimis pole veel kinnitatud, siis tiimipealik Rich Millener vihjas, et läbirääkimised on jätkuvalt käimas.