40-aastane Zlatan soovib Itaalia tippklubis jätkata veel aastaid

«Kui Pioli pikendas enda lepingut, siis teen seda ka mina,» lausus rootslane. «Ta väärib seda, sest ta on näidanud head tööd ja peaks kindlasti meeskonnaga jätkama.»

Ibrahimovic keskendub aga hetkel ainult Itaalia kõrgliigale, kus Milan hoiab ka esikohta. «Oleme küll esimesel kohal, ent peame edasi töötama ja edasi vaatama. Olen õnnelik, et meie fännid usuvad meisse ning loodetavasti saame pakkuda neile sügisel palju rõõmu. Peame selleks võitma võidutrofee, sest vastasel juhul ei tähenda tänane seis midagi.»

40-aastase Ibrahimovici peagune leping AC Milaniga lõppeb 2022. aasta suvel ning arvestades tema vormi, siis võiks seda vast ühe aasta võrra pikendada küll. AC Milani särgs on tal õnnestunud tänavu pidada 12 kohtumist, milles löönud kuus väravat ja jaganud kaks väravasöötu. Sellest on piisanud, et pärast 15. vooru hoida 35 punktiga esikohta. Napolit edestatakse aga ainult 1 silmaga.