Breeni avarii läks M-Spordile maksma 130 testikilomeetrit

M-Spordi mehaanikutele tähendas see kiiret tööpäeva, kuid mehed olid tasemel ning juba järgmisel päeval oli masin jälle rajal.

«Selles avariis ei olnud ühtegi väga tõsist kokkupõrget, kuid ikkagi oli vaja palju vaeva näha, et kõik jälle korda saada. Auto peab olema ideaalne, muidu pole mõtet sellega testida. Võib-olla pildistamiskõlblik masin ei ole, kuid kui aus olla, siis olen õnnelik, et auto on jälle töökorras ning Gus saab koguda kilometraaži. Samamoodi ka Sebastien Loeb, kes liitub meiega pühapäeval,» ütles M-Spordi pealik Richard Millener.