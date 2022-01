Pikalt tagasitulekut WRC tippkonkurentsi teha soovinud Mikkelseni seostati veel selle hooaja eel M-Sport Fordiga, kuid sellest plaanist asja ei saanud. Norralane tervitab uute Rally hübriidautode kasutusele võtmist, kuid on pessimistlik, et see aitaks lähiaastatel sõitjakohti juurde tekitada.

«Muutused on head ja asjad liiguvad õiges suunas. Hübriidauto tundub ka olevat kiire. Hetkel aga tundub, et uued tehnilised tingimused ei ärata autotootjates huvi. Arvan, et kui tuleb täiselektriliste ralliautode aeg, siis tulevad ka uued tootjad. Siis oleks saadaval ka rohkem sõitjakohti, aga praegu on seis sõitjateturul keeruline,» väljendas Mikkelsen oma nördimust.