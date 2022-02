FIA mõtleb juba WRC-sarja järgmise generatsiooni autode peale

Autoralli MM-sarjas võeti tänavu esmakordselt kasutusele hübriidajamiga autod, kuid ralliportaali Dirtfish andmetel on mitmed kõrged pead mootorispordi ja autotööstuse maailmas arvamusel, et WRC võttis hübriidajami kasutusele liiga hilja.

Hiljuti FIA asepresidendiks spordi asjus valitud Robert Reid avaldas praegustele autodele toetust, kuid lisas, et uute tehniliste reeglite kohta peaks hakkama rääkima juba praegu.

«Olen promootoriga juba rääkinud, et peame praegu hakkama mõtlema järgmise auto peale. Peame tegema kindlaks, et teeme samme edasi. Oleme mõne aasta võrra maas sellest, kus olla tahaksime, aga ma ei arva, et maja on maha põlemas,» rääkis Reid.

Kõik kolm autoralli MM-sarjas osalevat tootjat investeerivad kõvasti elektriautodesse ja see võiks viidata, et selline tulevik ootab ees ka WRC-d. Samas usub Reid, et on ka muid võimalusi.

«Vaatame, kus suunas tootjad tahavad minna. Autotööstus on poliitiliste otsuste tõttu minemas elektriautode suunas. Ma arvan, et FIA ja mootorispordi jaoks on suur võimalus olla testimiskoht erinevate lahenduste jaoks.