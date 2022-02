Tänak usub uude autosse: kui saame mured lahendatud, oleme kiired

Kuigi Hyundai rallitiimi jaoks oli Monte Carlo ralli paras Kolgata tee, siis Tänak usub, et uuel autol on kiirus olemas. «Puhtalt jõudluse mõttes usun ma, et potentsiaal on olemas. Ärge unustage, et Montes oli meil teisi muresid ja seetõttu ei saanud masina täit kiirust ja potentsiaali näha. Kui neist probleemidest lahti saame, siis näeme selgemalt, kus oleme,» rääkis 2019. aasta maailmameister WRC kodulehele.